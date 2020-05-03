На Одещині чоловік почепив над будинком комуністичний прапор: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У селі на Одещині чоловік на даху власного будинку вивісив червоний прапор із забороненою українським законодавством комуністичною символікою - "намагався відзначити Міжнародний день праці". Правоохоронці відкрили провадження, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП в Одеській області.
"Роздільнянські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом використання забороненої символіки. 1 травня 52-річний житель одного з сіл району на даху власного будинку вивісив червоний прапор із забороненою українським законодавством комуністичною символікою. Чоловік пояснив, що таким чином намагався відзначити Міжнародний день праці", - йдеться у повдіомленні.
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За інформацією правоохоронців, прапор поліцейські у правопорушника вилучили, а відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.
Подібні дії, відповідно до чинного законодавства, караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.