В Одесской области мужчина повесил над домом коммунистический флаг: открыто производство

"Раздельнянские полицейские начали уголовное производство по факту использования запрещенной символики. 1 мая 52-летний житель одного из сел района на крыше собственного дома вывесил красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой. Мужчина пояснил, что таким образом пытался отметить Международный день труда", - говорится в сообщении.

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По информации правоохранителей, флаг полицейские у правонарушителя изъяли, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Подобные действия, согласно действующему законодательству, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.