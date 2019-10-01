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Громадянину Молдови на три роки заборонили в'їзд в Україну через георгіївську стрічку

Київ • УНН

 • 10256 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Громадянину Молдови було відмовлено у в'їзді до України через заборонену символіку, а саме георгіївську стрічку. Про це повідомили у пресслужбі Могилів-Подільського прикордонного загону, передає УНН.

Громадянину Молдови на три роки заборонили в'їзд в Україну через георгіївську стрічку

Так, 41-річний громадянин Молдови 30 вересня прибув у міждержавний пункт пропуску поромного сполучення "Цекинівка-Сорока".

"У салоні автомобіля "ВАЗ" 41-річний чоловік розмістив смугасту георгіївську стрічку, заборонену в нашій країні", - зазначили в прикордонному загоні.

Додамо, що за подібне правопорушення передбачено штраф від 850 до 2550 грн. При повторному правопорушенні іноземцям загрожує штраф до 5100 грн або 15-добовий арешт з конфіскацією предмета порушення.

Прикордонники стрічку вилучили, стосовно громадянина Молдови винесли постанову про заборону в'їзду в Україну терміном на три роки.

Нагадаємо, що прикордонники контрольного пункту "Каланчак" затримали українця, який приїхав з окупованого Криму також з георгіївською стрічкою.

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