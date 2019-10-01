Гражданину Молдовы на три года запретили въезд в Украину из-за георгиевской ленты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Гражданину Молдовы было отказано во въезде в Украину из-за запрещенной символики, а именно георгиевской ленты. Об этом сообщили в пресс-службе Могилев-Подольского пограничного отряда, передает УНН.
Так, 41-летний гражданин Молдовы 30 сентября прибыл в межгосударственный пункт пропуска паромного сообщения "Цекиновка-Сорока".
"В салоне автомобиля "ВАЗ" 41-летний мужчина разместил полосатую георгиевскую ленту, запрещенную в нашей стране", - отметили в пограничном отряде.
Добавим, что за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 850 до 2550 грн. При повторном правонарушении иностранцам грозит штраф до 5100 грн или 15-суточный арест с конфискацией предмета нарушения.
Пограничники ленту изъяли, в отношении гражданина Молдовы вынесли постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года.
Напомним, что пограничники контрольного пункта "Каланчак" задержали украинца, который приехал из оккупированного Крыма также с георгиевской лентой.