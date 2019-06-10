На выезде из оккупированного Крыма задержали украинца с "георгиевской лентой"

"Вчера в контрольный пункт "Каланчак" из Крыма в направлении материковой части Украины прибыл украинец, у которого пограничники сначала обнаружили в паспорте запрещенную георгиевскую ленту. Мужчина сообщил о том, что она запрещена в Украине, он якобы не знал. Также во время проверки документов пограничники установили, что гражданин разыскивается правоохранителями Черниговской области за совершение преступления, предусмотренного частью 1 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение", - отметили пограничники.

Кроме того, как отмечается, в ходе опроса пограничники установили, что "этот гражданин, находясь в Крыму, совершил выезд в Российскую Федерацию через так называемый Керченский мост". "То есть нарушил государственную границу, ответственность за что предусмотрена статьей 204-2 КУоАП", - добавили в ГПСУ.

На нарушителя военнослужащие составили админпротокол и передали представителям Национальной полиции.

Напомним, названо топ областей, где использовали запрещенную символику 9 мая.