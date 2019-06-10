На виїзді з окупованого Криму затримали українця з "георгіївською стрічкою"

"Учора у контрольний пункт "Каланчак" із Криму в напрямку материкової частини України прибув українець, в якого прикордонники спочатку виявили в паспорті заборонену георгіївську стрічку. Чоловік повідомив, про те, що вона заборонена в Україні, він нібито не знав. Також під час перевірки документів прикордонники встановили, що громадянин розшукується правоохоронцями Чернігівської області за вчинення злочину, передбаченого частиною 1 ст. 121 КК України "Умисне тяжке тілесне ушкодження", - зазначили прикордонники.

Окрім того, як зазначається, під час опитування прикордонники встановили, що "цей громадянин, перебуваючи в Криму, здійснив виїзд до Російської Федерації через так званий Керченський міст". "Тобто порушив державний кордон, відповідальність за яке передбачено статтею 204-2 КУпАП", - додали у ДПСУ.

На порушника військовослужбовці склали адмінпротокол та передали представникам Національної поліції.

Нагадаємо, названо топ областей, де використовували заборонену символіку 9 травня.