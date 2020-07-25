На Тернопільщині поліцейські затримали "мінера" залізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. На Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування колії на залізничному вокзалі в Тернополі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
“У п’ятницю, 24 липня, близько 14:00 до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про закладення вибухового пристрою на колії залізничного вокзалу (в Тернополі — ред.). На місце події виїжджали усі екстрені служби. З адмінбудівлі вокзалу евакуювали близько півсотні людей. Вибухотехніки обстежили територію та вибухового пристрою не виявили”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що невдовзі співробітники Тернопільського відділу поліції спільно з працівниками Чортківського відділу поліції встановили особу зловмисника.
“Неправдиве повідомлення про мінування надав 30-річний мешканець одного із сіл Чортківського району. За словами чоловіка, таким чином він вирішив розважитися, дзвінок здійснив із мобільного товариша”, — вказано у повідомленні.
Зазначається, що наразі чортківчанина затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).
Санкція статті передбачає покарання — від двох до шести років позбавлення волі.
Вказано, що триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Львівщині чоловік напідпитку посеред ночі “замінував” АЗС.