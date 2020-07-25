В Тернопольской области полицейские задержали "минера" железной
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Тернопольской области полицейские задержали мужчину, который предоставил ложное сообщение о заминировании пути на железнодорожном вокзале в Тернополе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
“В пятницу, 24 июля, около 14:00 к сотрудникам Тернопольского отдела полиции поступило сообщение о закладке взрывного устройства на пути железнодорожного вокзала (в Тернополе — ред.). На место происшествия выезжали все экстренные службы. С админздания вокзала эвакуировали около полусотни человек. Взрывотехники обследовали территорию и взрывное устройство не обнаружили”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что вскоре сотрудники Тернопольского отдела полиции совместно с работниками Чертковского отдела полиции установили личность злоумышленника.
“Ложное сообщение о минировании предоставил 30-летний житель одного из сел Чертковского района. По словам мужчины, таким образом он решил развлечься, звонок совершил с мобильного товарища”, — указано в сообщении.
Отмечается, что сейчас чертковчанина задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и объявления подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
Санкция статьи предусматривает наказание — от двух до шести лет лишения свободы.
Указано, что продолжается досудебное расследование.
Напомним, во Львовской области выпивший посреди ночи “заминировал” АЗС.