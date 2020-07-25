В Тернопольской области полицейские задержали "минера" железной

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 58209 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103532 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108451 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136259 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111553 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132861 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102353 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102630 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104646 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102119 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Тернопольской области полицейские задержали "минера" железной

В Тернопольской области полицейские задержали "минера" железной

Киев  •  УНН

 • 11895 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В Тернопольской области полицейские задержали мужчину, который предоставил ложное сообщение о заминировании пути на железнодорожном вокзале в Тернополе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

“В пятницу, 24 июля, около 14:00 к сотрудникам Тернопольского отдела полиции поступило сообщение о закладке взрывного устройства на пути железнодорожного вокзала (в Тернополе — ред.). На место происшествия выезжали все экстренные службы. С админздания вокзала эвакуировали около полусотни человек. Взрывотехники обследовали территорию и взрывное устройство не обнаружили”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что вскоре сотрудники Тернопольского отдела полиции совместно с работниками Чертковского отдела полиции установили личность злоумышленника.

“Ложное сообщение о минировании предоставил 30-летний житель одного из сел Чертковского района. По словам мужчины, таким образом он решил развлечься, звонок совершил с мобильного товарища”, — указано в сообщении.

Отмечается, что сейчас чертковчанина задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и объявления подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Санкция статьи предусматривает наказание — от двух до шести лет лишения свободы.

Указано, что продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области выпивший посреди ночи “заминировал” АЗС.

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