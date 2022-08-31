На Тернопільщині податківця затримали за махінації з позбавленням підприємства статусу ризикового

Цитата

«Зрозуміло, що злочин не міг вчинятися без відома керівництва області.

Вимагаю від керівництва ДПС негайного кадрового перезавантаження всього керівного складу ДПС області.

Система повинна миттєво очищуватися від покидьків, що мародерять у війну», - написав нардеп з цього приводу у своєму Telegram-каналі.

Він також подякував правоохоронцям за відмінну роботу.

Контекст

Раніше голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев закликав бізнес повідомляти про порушення та зловживання з боку податківців та митників. Одним з результатів отриманої від бізнесу інформації стало звернення голови комітета ВР до Міністерства фінансів з тим, щоб напрацювати зміни до нормативних актів, які б унеможливили зловживання у регулюванні питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків, а також при визначені ризиковости платника податків.