В Тернопольской области налоговика задержали за махинации с лишением предприятия статуса рискового

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«Понятно, что преступление не могло совершаться без ведома руководства области.

Требую от руководства ГНС ​​немедленной кадровой перезагрузки всего руководящего состава ГНС ​​области.

Система должна мгновенно очищаться от подонков, мародерящих в войну», - написал нардеп по этому поводу в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил правоохранителей за отличную работу.

Контекст

Ранее глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев призвал бизнес сообщать о нарушениях и злоупотреблениях со стороны налоговиков и таможенников. Одним из результатов полученной от бизнеса информации стало обращение председателя комитета ВР в Министерство финансов с тем, чтобы наработать изменения в нормативные акты, которые исключили бы злоупотребление в регулировании вопросов приостановки регистрации налоговых накладных/расчетов, а также при определении рисковости налогоплательщика.