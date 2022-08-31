В Тернопольской области налоговика задержали за махинации с лишением предприятия статуса рискового
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Заместитель руководителя Тернопольской ГНС задержан детективами ГБР на взятке за незаконный вывод предприятия из рисковых. Об этом сообщил глава налогового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, передает УНН.
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«Понятно, что преступление не могло совершаться без ведома руководства области.
Требую от руководства ГНС немедленной кадровой перезагрузки всего руководящего состава ГНС области.
Система должна мгновенно очищаться от подонков, мародерящих в войну», - написал нардеп по этому поводу в своем Telegram-канале.
Он также поблагодарил правоохранителей за отличную работу.
Контекст
Ранее глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев призвал бизнес сообщать о нарушениях и злоупотреблениях со стороны налоговиков и таможенников. Одним из результатов полученной от бизнеса информации стало обращение председателя комитета ВР в Министерство финансов с тем, чтобы наработать изменения в нормативные акты, которые исключили бы злоупотребление в регулировании вопросов приостановки регистрации налоговых накладных/расчетов, а также при определении рисковости налогоплательщика.