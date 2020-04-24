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На території Свято-Успенського монастиря Одеси сталась пожежа: поліція заявила про підпал

На території Свято-Успенського монастиря Одеси сталась пожежа: поліція заявила про підпал

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Пожежники Одеси ліквідували загоряння, що сталось в ніч на 24 квітня на території Свято - Успенського чоловічого монастиря. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України, передає УНН.

"24 квітня о 00:40 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, про загоряння будівлі на території Свято - Успенського чоловічого монастиря. До місця виклику через 6 хвилин прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. На час прибуття рятувальників спостерігалось загоряння відкритим полум'ям окремо розташованої дерев'яної господарської будівлі. Рятувальники локалізували пожежу о 02:45 та її ліквідували о 03:41 на площі 480 кв.м", - повідомили у ДСНС.

Повідомляється, що внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. Загиблих та постраждалих немає. Версій події у ДСНС не назвали.

В той же час на брифінгу у п’ятницю начальник поліції Одеської області Олег Бех повідомив, що поліція вбачає головною версією підпал.

"На даний час ще працюють слідчі і оперативні працівники. У нас вже є відповідна версія того, що сталось – це був умисний підпал. Підпал ми бачимо на даний час саме в трьох місцях – два транспортні засоби і склад, де також був очаг підпалу. На даний час ми працюємо і зробимо все, щоб розібратись в тому що сталось і притягнути до відповідальності винну особу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше цього тижня у Херсоні невідомий чоловік підпалив пляшку із горючою рідиною, кинув її на поріг будівлі іудейської релігійної общини.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спроби підпалу будівлі іудейської релігійної общини. Зазначається, що в ході огляду території та відео з камер спостереження поліцейські встановили, що зловмисників було двоє.

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