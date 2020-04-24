На территории Свято-Успенского монастыря Одессы произошел пожар: полиция заявила о поджоге

"24 апреля в 00:40 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании здания на территории Свято - Успенского мужского монастыря. К месту вызова через 6 минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия спасателей наблюдалось возгорание открытым пламенем отдельно расположенной деревянной хозяйственной постройки. Спасатели локализовали пожар в 02:45 и его ликвидировали в 3:41 на площади 480 кв.м", - сообщили в ГСЧС.

Сообщается, что в результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Погибших и пострадавших нет. Версий произошедшего в ГСЧС не назвали.

В то же время на брифинге в пятницу начальник полиции Одесской области Олег Бех сообщил, что полиция видит главной версией поджог.

"В настоящее время еще работают следователи и оперативные сотрудники. У нас уже есть соответствующая версия случившегося - это был умышленный поджог. Поджог мы видим в настоящее время именно в трех местах - два транспортных средства и склад, где также был очаг поджога. В настоящее время мы работаем и сделаем все, чтобы разобраться в том, что произошло и привлечь к ответственности виновное лицо", - сказал он.

Напомним, ранее на этой неделе в Херсоне неизвестный мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины.

Полиция открыла уголовное производство по факту попытки поджога здания иудейской религиозной общины. Отмечается, что в ходе осмотра территории и видео с камер наблюдения полицейские установили, что злоумышленников было двое.