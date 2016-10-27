На території Львівщини триває вакцинація диких тварин проти сказу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На території 20-ти районів Львівської області в період з 24 жовтня по 5 листопада проводитиметься пероральна вакцинація диких м’ясоїдних тварин проти сказу. Про це УНН повідомили в прес-службі Держпродспоживслужби.
Вакцинація проводиться у рамках реалізації Угоди між Мінагрополітики та Міністерством сільського господарства та розвитку села Республіки Польща, яка передбачає створення буферної зони для захисту території Польщі, а отже і території Європейського Союзу.
Вакцинацією буде охоплена територія 17,3 тис. км2.
Для проведення цього заходу виділено 432,5 тис. доз вакцини, яку розповсюджуватимуть з літака.