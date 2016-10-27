На территории Львовской области продолжается вакцинация диких животных против бешенства
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На территории 20-ти районов Львовской области в период с 24 октября по 5 ноября будет проводиться пероральная вакцинация диких плотоядных животных против бешенства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
Вакцинация проводится в рамках реализации Соглашения между Минагрополитики и Министерством сельского хозяйства и развития села Республики Польша, которое предусматривает создание буферной зоны для защиты территории Польши, а следовательно и Европейского Союза.
Вакцинацией будет охвачена территория 17,3 тыс. км2.
Для проведения этого мероприятия выделили 432,5 тыс. доз вакцины, которую будут распространять с самолета.