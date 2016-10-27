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15 марта, 19:03 • 116275 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169944 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140028 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132320 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113950 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106126 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101926 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136554 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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На территории Львовской области продолжается вакцинация диких животных против бешенства

На территории Львовской области продолжается вакцинация диких животных против бешенства

Киев • УНН

 • 8838 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. На территории 20-ти районов Львовской области в период с 24 октября по 5 ноября будет проводиться пероральная вакцинация диких плотоядных животных против бешенства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Вакцинация проводится в рамках реализации Соглашения между Минагрополитики и Министерством сельского хозяйства и развития села Республики Польша, которое предусматривает создание буферной зоны для защиты территории Польши, а следовательно и Европейского Союза.

Вакцинацией будет охвачена территория 17,3 тыс. км2.

Для проведения этого мероприятия выделили 432,5 тыс. доз вакцины, которую будут распространять с самолета.

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