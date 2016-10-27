На территории Львовской области продолжается вакцинация диких животных против бешенства

Вакцинация проводится в рамках реализации Соглашения между Минагрополитики и Министерством сельского хозяйства и развития села Республики Польша, которое предусматривает создание буферной зоны для защиты территории Польши, а следовательно и Европейского Союза.

Вакцинацией будет охвачена территория 17,3 тыс. км2.

Для проведения этого мероприятия выделили 432,5 тыс. доз вакцины, которую будут распространять с самолета.