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Актуальне
На Таврійському напрямку за три доби в полон здалося понад 20 російських окупантів

На Таврійському напрямку за три доби в полон здалося понад 20 російських окупантів

Київ • УНН

 • 977375 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Понад 20 російських окупантів за три доби здалися в полон на Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський, пише УНН.

Деталі

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1194 вогневих завдання.

Лише за останню останню добу втрати ворога становили 251 особи, в полон здалися 8 окупантів.

Командувач Тарнавський зазначає, що за три доби в полон здалися 20 окупантів.

Зокрема, знищено 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 6 артилерійських систем, 2 БпЛА, 7 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Також знищено 2 склади боєприпасів ворога.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Є просування: Тарнавський про ситуацію на Таврійському напрямку

Українські Національні Новини

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