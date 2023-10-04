На Таврійському напрямку за три доби в полон здалося понад 20 російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Понад 20 російських окупантів за три доби здалися в полон на Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський, пише УНН.
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Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1194 вогневих завдання.
Лише за останню останню добу втрати ворога становили 251 особи, в полон здалися 8 окупантів.
Командувач Тарнавський зазначає, що за три доби в полон здалися 20 окупантів.
Зокрема, знищено 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 6 артилерійських систем, 2 БпЛА, 7 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Також знищено 2 склади боєприпасів ворога.
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