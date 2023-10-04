На Таврійському напрямку за три доби в полон здалося понад 20 російських окупантів

Деталі

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1194 вогневих завдання.

Лише за останню останню добу втрати ворога становили 251 особи, в полон здалися 8 окупантів.

Командувач Тарнавський зазначає, що за три доби в полон здалися 20 окупантів.

Зокрема, знищено 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 6 артилерійських систем, 2 БпЛА, 7 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Також знищено 2 склади боєприпасів ворога.

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