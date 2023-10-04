На Таврическом направлении за трое суток в плен сдалось более 20 российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Более 20 российских оккупантов за трое суток сдались в плен на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий группировки войск “Таврия” Александр Тарнавский, пишет УНН.
Детали
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1194 огневых задачи.
Только за последние сутки потери врага составили 251 человека, в плен сдались 8 оккупантов.
Командующий Тарнавский отмечает, что за трое суток в плен сдались 20 оккупантов.
В частности, уничтожено 16 единиц военной техники противника. В частности, 6 артиллерийских систем, 2 БпЛА, 7 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов. Также уничтожено 2 склада боеприпасов врага.
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