Є просування: Тарнавський про ситуацію на Таврійському напрямку

Цитата

“На Таврійському напрямку є просування Сил оборони. Артилерійські підрозділи наших військ протягом доби виконали 1198 вогневих завдань”, — написав Тарнавський у Telegram.

Він повідомив, що за останню добу втрати ворога склали 261 особу, зокрема, в полон здалися 10 окупантів.

“Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 7 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної та 5 — спеціальної техніки окупантів. Також знищено 8 складів боєприпасів ворога”, — розповів Тарнавський.

Доповнення

Тарнавський повідомляв, що Україна прорвала першу лінію оборони окупантів на Запоріжжі. Він також зазначив, що це лише початок, адже друга лінія оборони значно слабкіша.