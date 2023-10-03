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Є просування: Тарнавський про ситуацію на Таврійському напрямку

Є просування: Тарнавський про ситуацію на Таврійському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На Таврійському напрямку є просування українських військових. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.

Цитата

“На Таврійському напрямку є просування Сил оборони. Артилерійські підрозділи наших військ протягом доби виконали 1198 вогневих завдань”, — написав Тарнавський у Telegram.

Він повідомив, що за останню добу втрати ворога склали 261 особу, зокрема, в полон здалися 10 окупантів.

“Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 7 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної та 5 — спеціальної техніки окупантів. Також знищено 8 складів боєприпасів ворога”, — розповів Тарнавський.

Доповнення

Тарнавський повідомляв, що Україна прорвала першу лінію оборони окупантів на Запоріжжі. Він також зазначив, що це лише початок, адже друга лінія оборони значно слабкіша.

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