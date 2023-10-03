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Есть продвижение: Тарнавский о ситуации на Таврическом направлении

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КИЕВ. 3 октября. УНН. На Таврическом направлении есть продвижение украинских военных. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.

Цитата

“На Таврическом направлении есть продвижение Сил обороны. Артиллерийские подразделения наших войск в течение суток выполнили 1198 огневых задач”, — написал Тарнавский в Telegram.

Он сообщил, что за последние сутки потери врага составили 261 человек, в частности, в плен сдались 10 оккупантов.

“Уничтожено 20 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 7 артиллерийских систем, 5 единиц автомобильной и 5 — специальной техники оккупантов. Также уничтожено 8 складов боеприпасов врага”, — рассказал Тарнавский.

Дополнение

Тарнавский сообщал, что Украина прорвала первую линию обороны оккупантов на Запорожье. Он также отметил, что это только начало, ведь вторая линия обороны значительно слабее.

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