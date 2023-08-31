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На Таврійському напрямку українські військові взяли у полон трьох росіян

На Таврійському напрямку українські військові взяли у полон трьох росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. За минулу добу на Таврійському напрямку українські артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1204 вогневі завдання. Було знищено 2 склади ворожих боєприпасів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.

Деталі

За інформацією, за останню добу втрати ворога склали 238 осіб:

  • безповоротні - 58,
  • поранені - 177,
  • полон - 3.

Окрім того, знищено 23 одиниці військової техніки противника. Зокрема:

  • 1 танк,
  • 6 бойових броньованих машин,
  • 6 артилерійських систем та мінометів,
  • 1 протитанковий ракетний комплекс,
  • 1 станковий протитанковий гранатомет,
  • 2 безпілотники,
  • 6 одиниць автомобільної техніки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖСили оборони просунулись на Таврійському напрямку - Тарнавський

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