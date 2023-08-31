На Таврійському напрямку українські військові взяли у полон трьох росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. За минулу добу на Таврійському напрямку українські артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1204 вогневі завдання. Було знищено 2 склади ворожих боєприпасів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.
Деталі
За інформацією, за останню добу втрати ворога склали 238 осіб:
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- безповоротні - 58,
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- поранені - 177,
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- полон - 3.
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Окрім того, знищено 23 одиниці військової техніки противника. Зокрема:
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- 1 танк,
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- 6 бойових броньованих машин,
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- 6 артилерійських систем та мінометів,
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- 1 протитанковий ракетний комплекс,
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- 1 станковий протитанковий гранатомет,
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- 2 безпілотники,
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- 6 одиниць автомобільної техніки.
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