На Таврическом направлении украинские военные взяли в плен трех россиян

Детали

По информации, за последние сутки потери врага составили 238 человек:



безвозвратные - 58,



раненые - 177,



плен - 3.



Кроме того, уничтожено 23 единицы военной техники противника. В частности:



1 танк,



6 боевых бронированных машин,



6 артиллерийских систем и минометов,



1 противотанковый ракетный комплекс,



1 станковый противотанковый гранатомет,



2 беспилотника,



6 единиц автомобильной техники.



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