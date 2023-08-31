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На Таврическом направлении украинские военные взяли в плен трех россиян

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. За минувшие сутки на Таврическом направлении украинские артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1204 огневые задачи. Было уничтожено 2 склада вражеских боеприпасов. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

По информации, за последние сутки потери врага составили 238 человек:

  • безвозвратные - 58,
  • раненые - 177,
  • плен - 3.

Кроме того, уничтожено 23 единицы военной техники противника. В частности:

  • 1 танк,
  • 6 боевых бронированных машин,
  • 6 артиллерийских систем и минометов,
  • 1 противотанковый ракетный комплекс,
  • 1 станковый противотанковый гранатомет,
  • 2 беспилотника,
  • 6 единиц автомобильной техники.

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