На Таврическом направлении украинские военные взяли в плен трех россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. За минувшие сутки на Таврическом направлении украинские артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1204 огневые задачи. Было уничтожено 2 склада вражеских боеприпасов. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.
Детали
По информации, за последние сутки потери врага составили 238 человек:
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- безвозвратные - 58,
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- раненые - 177,
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- плен - 3.
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Кроме того, уничтожено 23 единицы военной техники противника. В частности:
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- 1 танк,
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- 6 боевых бронированных машин,
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- 6 артиллерийских систем и минометов,
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- 1 противотанковый ракетный комплекс,
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- 1 станковый противотанковый гранатомет,
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- 2 беспилотника,
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- 6 единиц автомобильной техники.
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