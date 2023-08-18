На Таврійському напрямку росіяни втратили понад дві сотні солдатів за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На Таврійському напрямку триває активна робота Сил оборони України. Артилерійські підрозділи української армії упродовж минулої доби виконали 1402 вогневих завдань. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.
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Зокрема за останню добу ворог втратив унаслідок ліквідації, поранення та полону 234 солдатів (загиблі - 64, поранені - 168, полонені - 7).
Також знищено 20 одиниць військової техніки противника:
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- 1 ударний вертоліт Ка-52,
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- 1 танк,
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- 6 артилерійських систем та мінометів,
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- 1 безпілотник,
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- 6 одиниць автомобільної та 5 спеціальної техніки.
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Окрім того, наші бійці знищили три склади боєприпасів росіян.
Нагадаємо, речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов повідомив у п'ятницю, 18 серпня, що Сили оборони України атакують південніше міста Бахмут.
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