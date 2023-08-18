Ситуація на фронті: впродовж доби відбулось 30 бойових зіткнень - Генштаб

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Впродовж доби ворог завдав 1 ракетний та 31 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Впродовж доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Авіація сил оборони впродовж доби завдала 9 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 пункти управління та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

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