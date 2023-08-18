Ситуация на фронте: в течение суток произошло 30 боевых столкновений - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Генеральном штабе сообщили, что в течение суток по состоянию на вечер состоялось 30 боевых боевых столкновений, передает УНН.
Детали
В течение суток враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
В течение суток произошло 30 боевых столкновений.
Авиация сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 пункта управления и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.
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