На Таврическом направлении россияне потеряли более двух сотен солдат за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. На Таврическом направлении продолжается активная работа Сил обороны Украины. Артиллерийские подразделения украинской армии за прошедшие сутки выполнили 1402 огневые задачи. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.
Детали
В частности за последние сутки враг потерял в результате ликвидации, ранения и плена 234 солдат (погибшие - 64, раненые - 168, пленные - 7).
Также уничтожено 20 единиц военной техники противника:
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- 1 ударный вертолет Ка-52,
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- 1 танк,
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- 6 артиллерийских систем и минометов,
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- 1 беспилотник,
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- 6 единиц автомобильной и 5 единиц специальной техники.
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Кроме того, наши бойцы уничтожили три склада боеприпасов россиян.
Напомним, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев сообщил в пятницу, 18 августа, что Силы обороны Украины атакуют южнее города Бахмут.
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