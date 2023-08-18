На Таврическом направлении россияне потеряли более двух сотен солдат за сутки

Детали

В частности за последние сутки враг потерял в результате ликвидации, ранения и плена 234 солдат (погибшие - 64, раненые - 168, пленные - 7).

Также уничтожено 20 единиц военной техники противника:



1 ударный вертолет Ка-52,



1 танк,



6 артиллерийских систем и минометов,



1 беспилотник,



6 единиц автомобильной и 5 единиц специальной техники.



Кроме того, наши бойцы уничтожили три склада боеприпасов россиян.

Напомним, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев сообщил в пятницу, 18 августа, что Силы обороны Украины атакуют южнее города Бахмут.

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