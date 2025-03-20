На Сумщині вночі росіяни скинули 6 КАБів: загинула жінка, її сина поранено

Російські війська масовано обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині, застосувавши КАБи, загинула 77-річна жінка, її син поранений, пошкоджено будинки та торговий центр, повідомили у Сумській ОВА та Сумської обласної прокуратури у четвер у Telegram, пише УНН.

Ворог продовжує масовані обстріли Краснопільської громади, застосовуючи авіаційні засоби ураження: КАБи, безпілотники. Сьогодні, 20 березня, росіяни скинули на громаду 6 КАБів. Внаслідок ворожої атаки, попередньо, 1 людина загинула, ще одну – травмовано - повідомили в ОВА.

Як уточнили у Сумській обласній прокуратурі, "унаслідок атаки ворога загинула 77-річна жінка, її син отримав поранення". За даними слідства, окупанти вночі скинули керовану авіаційну бомбу на будинок цивільних у місті Краснопілля Сумського району.

За даними ОВА, пошкоджено багатоквартирний і приватний житлові будинки, приміщення торговельного центру.

Доповнення

Загалом, за даними ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 49 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Степанівська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Буринська, Путивльська, Есманьська громади.

Протягом минулого дня росіяни здійснили 114 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 250 вибухів. Обстрілів зазнали Садівська (пошкоджено два приватні житлові будинки), Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська (поранено 1 цивільну особу, пошкоджено 14 приватних житлових будинків, будівлю медичного закладу, ліцею, закладу дошкільної освіти, 3 автомобілі), Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська (пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, три приватні житлові будинки) громади.