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В Сумской области ночью россияне сбросили 6 КАБов: погибла женщина, ее сын ранен

Киев • УНН

 • 15898 просмотра

Российские войска массированно обстреляли Краснопольскую громаду в Сумской области, применив КАБ. В результате атаки есть погибший, травмированный, повреждены дома и торговый центр.

В Сумской области ночью россияне сбросили 6 КАБов: погибла женщина, ее сын ранен

Российские войска массированно обстреляли Краснопольскую громаду в Сумской области, применив КАБы, погибла 77-летняя женщина, ее сын ранен, повреждены дома и торговый центр, сообщили в Сумской ОВА и Сумской областной прокуратуре в четверг в Telegram, пишет УНН.

Враг продолжает массированные обстрелы Краснопольской громады, применяя авиационные средства поражения: КАБы, беспилотники. Сегодня, 20 марта, россияне сбросили на громаду 6 КАБов. В результате вражеской атаки, предварительно, 1 человек погиб, еще один – травмирован

- сообщили в ОВА.

Как уточнили в Сумской областной прокуратуре, "в результате атаки врага погибла 77-летняя женщина, ее сын получил ранения". По данным следствия, оккупанты ночью сбросили управляемую авиационную бомбу на дом гражданских в городе Краснополье Сумского района.

По данным ОВА, повреждены многоквартирный и частный жилые дома, помещение торгового центра.

Дополнение

В общем, по данным ОВА, ночью и утром россияне совершили 49 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись Степановская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Буринская, Путивльская, Эсманьская громады.

В течение прошлого дня россияне совершили 114 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 250 взрывов. Обстрелам подверглись Садовская (повреждены два частных жилых дома), Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская (ранено 1 гражданское лицо, повреждены 14 частных жилых домов, здание медицинского учреждения, лицея, заведения дошкольного образования, 3 автомобиля), Великописаревская, Глуховская, Эсманьская, Середино-Будская (поврежден многоквартирный жилой дом, три частных жилых дома) громады.

Юлия Шрамко

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