На Сумщині затримали підозрюваного у вбивстві ріелтора

Нагадаємо, 22 листопада в Сумах, у своєму офісі, була знайдена мертвою 47-річна сумчанка. Смерть жінки настала внаслідок множинних колото-різаних ран. Поліція за фактом убивства відкрила кримінальне провадження та розпочала пошук особи, причетної до загибелі ріелтора.

Як розповів начальник ГУНП в Сумській області Руслан Пиняга, під час розслідування справи були опитані сотні громадян, зроблені обходи всіх прилеглих до місця злочину будинків, зібрані та направлені на експертизу речові докази, переглядались записи камер відеоспостереження, відпрацьовувались кілька версій, розглядались всі можливі мотиви вчинення злочину. І така копітка робота дала свій результат: за підозрою у вчиненні убивства поліцейські, за сприянням співробітників СБУ, затримали в Сумах 28-річного місцевого. Він з цілком порядної родини, працює, ніколи раніше не мав проблем з законом. Своєї причетності до вчиненого злочину не заперечує, розповідає слідчим, як все відбувалося того дня.

Як говорить сам підозрюваний, він, маючи необхідність орендувати житло, знайшов в одній з міських газет відповідне оголошення і зателефонував на вказаний номер. Домовився з ріелтором про послугу, і вона дала йому кілька адрес, за якими житло здавалося у винайм. Однак щоразу його очікувала невдача – то у квартирі проводили ремонт, то житло вже орендоване, то господарі вирішили квартиру не здавати тощо. Молодий чоловік знову звертається до ріелтора, і жінка знову дає йому кілька адрес, і знову з тим же самим результатом. Тоді він приходить до неї в офіс і вимагає повернути йому 400 гривен, які він заплатив за послугу в якості авансу.

За словами затриманого, саме ці гроші й стали «каменем спотикання» у їх розмові – він наполягав, а вона відмовлялась. Врешті співрозмовники посварилися, і справа закінчилась загибеллю жінки від рук візитера.

Коли пройшов гнів, чоловік злякався скоєного. Аби залишитися невикритим, замкнув офіс взятими зі столу ключами, які потім викинув разом з ножем. Вдома перевдягнувся, а сліди крові на одязі намагався знищити.

Проте, вочевидь, ці заходи йому не допомогли, і наразі він затриманий в порядку статті 208 КПК України. Слідчі готують документи на повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та клопотання до суду на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. Хід слідства перебуває під процесуальним керівництвом Сумської місцевої прокуратури.