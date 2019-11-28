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В Сумской области задержали подозреваемого в убийстве риэлтора

В Сумской области задержали подозреваемого в убийстве риэлтора

Киев  •  УНН

 • 9955 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Сумской области по подозрению в убийстве риэлтора полиция задержала 28-летнего жителя областного центра. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Напомним, 22 ноября в Сумах, в своем офисе, была найдена мертвой 47-летняя сумчанка. Смерть женщины наступила в результате множественных колото-резаных ран. Полиция по факту убийства открыла уголовное производство и начала поиск лица, причастного к гибели риэлтора.

Как рассказал начальник ГУНП в Сумской области Руслан Пыняга, в ходе расследования дела были опрошены сотни граждан, сделаны обходы всех прилегающих к месту преступления домов, собраны и направлены на экспертизу вещественные доказательства, пересматривались записи камер видеонаблюдения, отрабатывались несколько версий, рассматривались все возможные мотивы совершения преступления. И такая кропотливая работа дала свой результат: по подозрению в совершении убийства полицейские, при содействии сотрудников СБУ задержали в Сумах 28-летнего местного. Он из вполне приличной семьи, работает, никогда ранее не имел проблем с законом. Своей причастности к совершенному преступлению не отрицает, рассказывает следователям, как все происходило в тот день.

Как говорит сам подозреваемый, он, имея необходимость арендовать жилье, нашел в одной из городских газет соответствующее объявление и позвонил на указанный номер. Договорился с риэлтором об услуге, и она дала ему несколько адресов, по которым жилье сдавалось в наем. Однако каждый раз его ожидала неудача - то в квартире проводили ремонт, то жилье уже было арендовано, то хозяева решили квартиру не сдавать и тому подобное. Молодой человек снова обращается к риэлтору, и женщина снова дает ему несколько адресов, и опять с тем же самым результатом. Тогда он приходит к ней в офис и требует вернуть ему 400 гривен, которые он заплатил за услугу в качестве аванса.

По словам задержанного, именно эти деньги и стали "камнем преткновения" в их разговоре - он настаивал, а она отказывалась. В конце собеседники поссорились, и дело закончилось гибелью женщины от рук визитера.

Когда прошел гнев, мужчина испугался содеянного. Чтобы остаться неизобличённым, запер офис взятыми со стола ключами, которые затем выбросил вместе с ножом. Дома переоделся, а следы крови на одежде пытался уничтожить.

Однако, очевидно, эти меры ему не помогли, и сейчас он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователи готовят документы на сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и ходатайство в суд на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Ход следствия находится под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры.

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