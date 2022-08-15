На Сумщині викрили масштабне розкрадання під приводом націоналізації російської власності
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Правоохоронці викрили масштабне розкрадання майна вітчизняних підприємців, до якого можуть бути причетні посадові особи однієї з місцевих військових адміністрацій Сумської області. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.
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У ніч перед широкомасштабною агресією рф проти України на територію нашої країни прибуло понад сорок російських залізничних вагонів, які перевозили продукцію українських підприємств, вказують у бюро.
За оперативною інформацією, посадовці вирішили скористатись воєнним станом та збагатитися. Вони вилучили не лише російське майно - вагони, але й вміст вагонів з дизпаливом, вугіллям, газом пропан-бутан та іншим паливом, яке належало приватним українським компаніям, зазначили у ДБР. Вагони з продукцією, як повідомляється, перегнали в інше місце та спустошили.
Збитки українських підприємців будуть визначені після експертизи.
Триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).
За клопотанням працівників Бюро, суд передав понад 40 російських вагонів, вартістю понад 25 млн гривень, в управління до АРМА.
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На Київщині викрили шахраїв, які під виглядом посадовців «збирали» гроші для потреб військових.