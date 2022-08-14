На Київщині шахраї під виглядом посадовців «збирали» гроші для ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На Київщини викрили шахраїв, які під виглядом посадовців «збирали» гроші для потреб військових. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення поліції області.
Деталі
Двоє 25-річних вихідців з Дніпра, упродовж 2 місяців, надсилали листи місцевим підприємцям від імені голови Обухівської військової адміністрації із проханням допомоги ЗСУ.
Провівши низку оперативних-розшукових заходів, правоохоронці вирахували зловмисників і встановили, що голова Обухівської РВА до шахрайства жодного відношення не має.
Зараз поліцейські також перевіряють причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів на території Київської області, а також всієї України.
За фактом шахрайських дій та використання завідомо підроблених документів, слідчі розпочали досудове розслідування [ч.1, ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст.358 ККУ]. Зловмисникам загрожує до 3 років ув’язнення.