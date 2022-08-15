В Сумской области разоблачили масштабные хищения под предлогом национализации российской собственности

Детали

В ночь перед широкомасштабной агрессией рф против Украины на территорию нашей страны прибыло более сорока российских железнодорожных вагонов, перевозивших продукцию украинских предприятий, указывают в бюро.

По оперативной информации, чиновники решили воспользоваться военным положением и обогатиться. Они изъяли не только российское имущество - вагоны, но и содержание вагонов с дизтопливом, углем, газом пропан-бутан и другим топливом, принадлежащим частным украинским компаниям, отметили в ГБР. Вагоны с продукцией, как сообщается, перегнали в другое место и опустошили.

Ущерб украинских предпринимателей будет определен после экспертизы.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По ходатайству работников Бюро, суд передал более 40 российских вагонов, стоимостью более 25 млн гривен, в управление в АРМА.

Дополнение

В Киевской области разоблачили мошенников, которые под видом чиновников «собирали» деньги для нужд военных.