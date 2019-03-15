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На Сумщині троє чоловіків налагодили канал переправлення нелегалів через держкордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. На Сумщині група з трьох осіб налагодили канал переправлення нелегалів через державний кордон України поза пункту пропуску. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Середино-Будського відділу Шосткинської місцевої прокуратури.

На Сумщині троє чоловіків налагодили канал переправлення нелегалів через держкордон

“Днями Середино-Будським відділом Шосткинської місцевої прокуратури за матеріалами оперативно-розшукових підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби України повідомлено про підозру трьом особам, які за попередньою змовою переправляли іноземців через державний кордон України поза пунктом пропуску”, — йдеться у повідомленні.

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Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення декількох громадян іноземних держав через кордон України, вчинені організованою групою з корисливих мотивів) КК України"

У прокуратурі нагадали, що у минулому році під час проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на виявлення та перекриття каналів нелегальної міграції, було виявлено чотирьох громадян Республіки Бангладеш, котрі намагались в обхід встановлених пунктів пропуску перетнути державний кордон України, та затримали ймовірного провідника з числа місцевих жителів

“До даної протиправної діяльності причетні троє жителів Середино-Будського району, які з метою незаконного збагачення організували канал переправлення іноземців через державний кордон України з Російської Федерації. Встановлено, що кожен із підозрюваних співвиконавців виконував певну функцію — від переправлення осіб з іноземної території, до супроводження по Україні до місця тимчасового переховування”, — додали в прокуратурі.

За клопотанням прокуратури всім трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави в розмірі 153 тис. грн.

Нагадаємо, у місті Київ затримано громадянина Малі — ймовірного організатора переправлення незаконних мігрантів.

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