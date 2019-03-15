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В Сумской области трое мужчин наладили канал переправки нелегалов через госграницу

Киев • УНН

 • 7461 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Сумской области группа из трех человек наладили канал переправки нелегалов через государственную границу Украины вне пункта пропуска. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Середино-Будского отдела Шосткинской местной прокуратуры.

В Сумской области трое мужчин наладили канал переправки нелегалов через госграницу

"На днях Середино-Будским отделом Шосткинской местной прокуратуры по материалам оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины сообщено о подозрении трем лицам, которые по предварительному сговору переправляли иностранцев через государственную границу Украины вне пункта пропуска", - говорится в сообщении.

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Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка нескольких граждан иностранных государств через границу Украины, совершенные организованной группой из корыстных побуждений) УК Украины"

В прокуратуре напомнили, что в прошлом году во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и перекрытие каналов нелегальной миграции, было обнаружено четырех граждан Республики Бангладеш, которые пытались в обход установленных пунктов пропуска пересечь государственную границу Украины, и задержали вероятного проводника из числа местных жителей

"К данной противоправной деятельности причастны трое жителей Середино-Будского района, которые с целью незаконного обогащения организовали канал переправки иностранцев через государственную границу Украины из Российской Федерации. Установлено, что каждый из подозреваемых соисполнителей выполнял определенную функцию - от переправки лиц с иностранной территории, на сопровождение по Украине к месту временного пребывания", - добавили в прокуратуре.

По ходатайству прокуратуры всем трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 153 тыс. рн.

Напомним, в городе Киев задержан гражданин Мали - предполагаемый организатор переправки незаконных мигрантов.

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