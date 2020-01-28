На столичному мосту Патона зіткнулися п'ять автівок, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Внаслідок зіткнення п’яти автомобілів на мосту Патона у Дніпровському районі столиці постраждало три особи. Поліцейські встановлюють механізм і причини аварії. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона. Попередньо встановлено, що під час руху у бік Наддніпрянського шосе водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.
"У результаті відбулося зіткнення п’яти автівок. Внаслідок події постраждали двоє водії та пасажир одного з авто. Лікарі їх госпіталізували у стаціонар із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості", - повідомили у поліції.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Поліцейські встановлюють обставини та механізм автопригоди, вивчають записи з камер відеонагляду та відеореєстраторів транспортних засобів. За результатами перевірки буде ухвалено рішення щодо надання правової кваліфікації події.
Нагадаємо, на Львівщині внаслідок зіткнення двох іномарок травмувалися четверо людей.