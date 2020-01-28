На столичном мосту Патона столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В результате столкновения пяти автомобилей на мосту Патона в Днепровском районе столицы пострадали три человека. Полицейские устанавливают механизм и причины аварии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Вчера вечером в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на мосту Патона. Предварительно установлено, что во время движения в сторону Надднепрянского шоссе водитель автомобиля Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
"В результате произошло столкновение пяти автомобилей. В результате происшествия пострадали два водителя и пассажир одного из автомобилей. Врачами они были госпитализированы в стационар с телесными повреждениями различной степени тяжести", - сообщили в полиции.
Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Полицейские устанавливают обстоятельства и механизм ДТП, изучают записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов транспортных средств. По результатам проверки будет принято решение о предоставлении правовой квалификации событию.
Напомним, во Львовской области в результате столкновения двух иномарок получили травмы четыре человека.