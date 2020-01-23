На столичних Позняках провели спецоперацію: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Києві на столичних Позняках поліція провела спецоперацію із затриманням двох правопорушників. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.
“Під час поліцейської операції правоохоронці затримали підозрюваних у скоєнні кримінального правопорушення. При цьому зброя не застосовувалася”, — сказано у повідомленні.
У поліції зазначили, що у деяких ЗМІ поширювалася недостовірна інформація з цього приводу.
“Сьогодні у деяких ЗМІ з’явилася інформація про те, що на Позняках поліцейські зупинили водія автомобіля з іноземною реєстрацією за порушення правил дорожнього руху, а він у відповідь нібито почав стріляти. Повідомляємо, що інформація не відповідає дійсності. Натомість інформуємо, що відбулася поліцейська операція із затримання двох підозрюваних у скоєнні кримінального правопорушення. При цьому зброя не застосовувалася”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, у Харкові, біля під’їзду застрелили працівника сфери ритуальних послуг, було оголошено спецоперацію “Сирена”.