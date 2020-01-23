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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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На столичных Позняках провели спецоперацию: подробности

Киев • УНН

 • 21856 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Киеве на столичных Позняках полиция провела спецоперацию с задержанием двух правонарушителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

На столичных Позняках провели спецоперацию: подробности

"Во время полицейской операции правоохранители задержали подозреваемых в совершении уголовного преступления. При этом оружие не применялось", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в некоторых СМИ распространялась недостоверная информация по этому поводу.

"Сегодня в некоторых СМИ появилась информация о том, что на Позняках полицейские остановили водителя автомобиля с иностранной регистрацией за нарушение правил дорожного движения, а он в ответ якобы начал стрелять. Сообщаем, что информация не соответствует действительности. Зато информируем, что состоялась полицейская операция по задержанию двух подозреваемых в совершении уголовного преступления. При этом оружие не применялось", - добавляется в сообщении.

Напомним, в Харькове, у подъезда застрелили работника сферы ритуальных услуг, было объявлено спецоперацию "Сирена".

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