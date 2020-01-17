У Харкові застрелили працівника похоронного бюро: введена спецоперація “Сирена”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Харкові, біля під’їзду застрелили працівника сфери ритуальних послуг, оголошено спецоперацію “Сирена”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
“На даний час відомо, що його смерть настала в результаті отримання кількох вогнепальних поранень. Для затримання особи, причетної до стрілянини, розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області введено в дію спеціальну поліцейську операцію “Сирена”, — йдеться у повідомленні.
Заступник начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Шарнін Андрій повідомив, що загиблим є людина 48 років, що мала відношення та працювала у сфері ритуальних послуг міста Харкова.
“Інформація про подію надійшла до поліції о 17:35. За попередніми даними, по вулиці Танкопія біля під’їзду житлового будинку невідомий вистрелив кілька разів в чоловіка та зник у напрямку проспекту Петра Григоренка. Прикмети зловмисника: на вигляд близько 30 років, зріст 175-177 см, спортивної статури. Був одягнутий у темну коротку куртку з високим коміром до очей, чорну шапку, можливо, з малюнками білого кольору”, — додали правоохоронці.
“Зараз на місці події працює керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група, експерти та кінологи. Усі обставини встановлюються”, — йдеться у повідомленні.
Інформацію за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, невідомі з гранатомета обстріляли ритуальне бюро на Байковому кладовищі.