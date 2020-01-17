У Харкові застрелили працівника похоронного бюро: введена спецоперація “Сирена”

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 29393 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 29875 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 31838 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 237399 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 162406 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 137325 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 139596 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 151414 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 149231 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 234385 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
54%
Популярнi новини

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 31849 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 40475 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 19720 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 36552 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 36418 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 29399 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 237409 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 197002 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 314614 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 334777 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 37241 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 20401 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 64127 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 46449 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 60361 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

У Харкові застрелили працівника похоронного бюро: введена спецоперація “Сирена”

Київ • УНН

 • 26703 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У Харкові, біля під’їзду застрелили працівника сфери ритуальних послуг, оголошено спецоперацію “Сирена”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області. 

У Харкові застрелили працівника похоронного бюро: введена спецоперація “Сирена”

“На даний час відомо, що його смерть настала в результаті отримання кількох вогнепальних поранень. Для затримання особи, причетної до стрілянини, розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області введено в дію спеціальну поліцейську операцію “Сирена”, — йдеться у повідомленні.

Заступник начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Шарнін Андрій повідомив, що загиблим є людина 48 років, що мала відношення та працювала у сфері ритуальних послуг міста Харкова.

“Інформація про подію надійшла до поліції о 17:35. За попередніми даними, по вулиці Танкопія біля під’їзду житлового будинку невідомий вистрелив кілька разів в чоловіка та зник у напрямку проспекту Петра Григоренка. Прикмети зловмисника: на вигляд близько 30 років, зріст 175-177 см, спортивної статури. Був одягнутий у темну коротку куртку з високим коміром до очей, чорну шапку, можливо, з малюнками білого кольору”, — додали правоохоронці.

“Зараз на місці події працює керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група, експерти та кінологи. Усі обставини встановлюються”, — йдеться у повідомленні.

Інформацію за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, невідомі з гранатомета обстріляли ритуальне бюро на Байковому кладовищі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.72
Bitcoin
$82,378.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,246.75
Ethereum
$1,560.86