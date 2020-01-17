В Харькове застрелили работника похоронного бюро: введена спецоперация "Сирена"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Харькове, возле подъезда застрелили работника сферы ритуальных услуг, объявлена спецоперация "Сирена". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
“В настоящее время известно, что его смерть наступила в результате получения нескольких огнестрельных ранений. Для задержания лица, причастного к стрельбе, распоряжением начальника ГУНП в Харьковской области введено в действие специальную полицейскую операцию “Сирена”, — говорится в сообщении.
Заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Шарнин Андрей сообщил, что погибшим является человек 48 лет, что имел отношение и работал в сфере ритуальных услуг города Харькова.
“Информация о происшествии поступила в полицию в 17:35. По предварительным данным, на улице Танкопия у подъезда жилого дома неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко. Приметы злоумышленника: на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником к глазам, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета”, — добавили правоохранители.
“Сейчас на месте происшествия работает руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи. Все обстоятельства устанавливаются”, — говорится в сообщении.
Информацию по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, неизвестные из гранатомета обстреляли ритуальное бюро на Байковом кладбище.