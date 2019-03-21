На станції метро “Святошин” 23 березня тимчасово працюватиме тільки східний вестибюль
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Києві із 23 березня через ремонт тимчасово працюватиме тільки східний вестибюль станції метро “Святошин”. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
“Із 23 березня через ремонт тимчасово працюватиме тільки східний вестибюль станції метро “Святошин” у бік ДП “Антонов”. Про це повідомили у КП “Київський метрополітен”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, метрополітеном Києва скористалось 20 млрд пасажирів.
Як повідомляв УНН, за 2018 рік Київським метро скористалися майже півмільярда разів. Найпопулярнішою залишилась червона лінія метрополітену — нею користувалися 204 млн 515 тис. разів.
Нагадаємо, загалом вартість введення в експлуатацію станцій “Мостицька” і “Проспект Правди” оцінюється у 6 мільярдів гривень.