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Будівництво метро на Виноградар оцінено у 6 млрд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Загалом вартість введення в експлуатацію станцій "Мостицька" і "Проспект Правди" оцінюється у 6 мільярдів гривень. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.  

Будівництво метро на Виноградар оцінено у 6 млрд гривень

"Загалом вартість введення в експлуатацію станцій "Мостицька" і "Проспект Правди" оцінюється у 6 мільярдів гривень. І завдяки децентралізації столиця матиме достатні ресурси, щоб дофінансувати будівництво, проект якого нам представлений", - повідомив Президент. 

Як повідомляв УНН, спеціалісти ПАТ “Київметробуд” проводять роботи по облаштуванню будівельних майданчиків, необхідних для початку основних робіт спорудження метро на Виноградар.

Як повідомляв УНН, у київському метро планують встановити табло зі зворотнім відліком.

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