Будівництво метро на Виноградар оцінено у 6 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Загалом вартість введення в експлуатацію станцій "Мостицька" і "Проспект Правди" оцінюється у 6 мільярдів гривень. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Загалом вартість введення в експлуатацію станцій "Мостицька" і "Проспект Правди" оцінюється у 6 мільярдів гривень. І завдяки децентралізації столиця матиме достатні ресурси, щоб дофінансувати будівництво, проект якого нам представлений", - повідомив Президент.
Як повідомляв УНН, спеціалісти ПАТ “Київметробуд” проводять роботи по облаштуванню будівельних майданчиків, необхідних для початку основних робіт спорудження метро на Виноградар.
Як повідомляв УНН, у київському метро планують встановити табло зі зворотнім відліком.