Київметробуд почав підготовку до будівництва метро на Виноградар
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Спеціалісти ПАТ “Київметробуд” проводять роботи по облаштуванню будівельних майданчиків, необхідних для початку основних робіт спорудження метро на Виноградар. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр ПАТ Київметробуд.
“Підготовлено дві дільниці, одна з яких знаходиться поблизу станції метрополітену „Сирець“, інша на перетині вул. Межової та вул. Північно-Сирецької. Обидві ділянки призначенні для монтажних робіт обладнання, що буде задіяне під час побудови підземної лінії метро та станціі „Мостицька“, зокрема тунелепрохіднецького механізованого комплексу Herrenknecht”, — йдеться у повідомленні прес-центру Київметробуд.
Додається, що наразі “ведуться роботи з демонтажу перекриття існуючого ствола метроплітену, глибиною понад сорок шість метрів та діаметром більше десяти”.
Зокрема, працівниками вже встановлено огорожі та виконується тимчасове електрозабезпечення. Наступним кроком, як кажуть у прес-центрі, буде “підготовка до влаштування тимчасових доріг”.
“Враховуючі те, що частину робіт заплановано в зоні парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва „Сирецький Гай“, що входить до природно-заповідного фонду України, наступні етапи будівництва пов’язані з отримання дозволів відповідних державних органів”, — додають у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у київському метро планують встановити табло зі зворотнім відліком.