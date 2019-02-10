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Київметробуд почав підготовку до будівництва метро на Виноградар

Київметробуд почав підготовку до будівництва метро на Виноградар

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Спеціалісти ПАТ “Київметробуд” проводять роботи по облаштуванню будівельних майданчиків, необхідних для початку основних робіт спорудження метро на Виноградар. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр ПАТ Київметробуд.

“Підготовлено дві дільниці, одна з яких знаходиться поблизу станції метрополітену „Сирець“, інша на перетині вул. Межової та вул. Північно-Сирецької. Обидві ділянки призначенні для монтажних робіт обладнання, що буде задіяне під час побудови підземної лінії метро та станціі „Мостицька“, зокрема тунелепрохіднецького механізованого комплексу Herrenknecht”, — йдеться у повідомленні прес-центру Київметробуд.

Додається, що наразі “ведуться роботи з демонтажу перекриття існуючого ствола метроплітену, глибиною понад сорок шість метрів та діаметром більше десяти”.

Зокрема, працівниками вже встановлено огорожі та виконується тимчасове електрозабезпечення. Наступним кроком, як кажуть у прес-центрі, буде “підготовка до влаштування тимчасових доріг”.

“Враховуючі те, що частину робіт заплановано в зоні парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва „Сирецький Гай“, що входить до природно-заповідного фонду України, наступні етапи будівництва пов’язані з отримання дозволів відповідних державних органів”, — додають у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у київському метро планують встановити табло зі зворотнім відліком.

Українські Національні Новини

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