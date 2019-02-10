Киевметрострой начал подготовку к строительству метро на Виноградарь
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Специалисты ОАО “Киевметрострой” проводят работы по обустройству строительных площадок, необходимых для начала основных работ сооружения метро на Виноградарь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ПАО Киевметрострой.
"Подготовлены два участка, один из которых находится возле станции метро «Сирец», другая на пересечении ул. Межевой и ул. Северо-Сирецкой. Оба участка предназначены для монтажных работ оборудования, будет задействовано при построении подземной линии метро и станции «Мостицкая», в частности тунелепрохиднецького механизированного комплекса Herrenknecht", - говорится в сообщении пресс-центра Киевметрострой.
Добавляется, что в настоящее время "ведутся работы по демонтажу перекрытия существующего ствола метроплитену, глубиной более сорок шесть метров и диаметром более десяти".
В частности, работниками уже установлено ограждения и выполняется временное электроснабжение. Следующим шагом, как говорят в пресс-центре, будет "подготовка к устройству временных дорог".
"Учитывая то, что часть работ запланировано в зоне парка-памятника садово-паркового искусства «Сырецкий Гай», что входит в природно-заповедного фонда Украины, следующие этапы строительства связаны с получения разрешений соответствующих государственных органов", - добавляют в сообщении.
Как сообщал УНН, в киевском метро планируют установить табло с обратным отсчетом.