Строительство метро на Виноградарь оценен в 6 млрд гривен

"Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" оценивается в 6 млрд гривен. И благодаря децентрализации столица будет достаточными ресурсами, чтобы дофинансировать строительство, проект которого нам представлен", - сообщил Президент.



Как сообщал УНН, специалисты ОАО "Киевметрострой" проводят работы по обустройству строительных площадок, необходимых для начала основных работ сооружения метро на Виноградарь.



Как сообщал УНН, в киевском метро планируют установить табло с обратным отсчетом.

