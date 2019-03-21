На станции метро "Святошин" 23 марта временно будет работать только восточный вестибюль
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Киеве с 23 марта из-за ремонта временно будет работать только восточный вестибюль станции метро "Святошин". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
“С 23 марта из-за ремонт временно работать только восточный вестибюль станции метро “Святошин” в сторону ГП “Антонов”. Об этом сообщили в КП “Киевский метрополитен”, — говорится в сообщении.
Напомним, метрополитеном Киева воспользовалось 20 млрд пассажиров.
Как сообщал УНН, за 2018 год Киевским метро воспользовались почти полмиллиарда раз. Самой популярной осталась красная линия метрополитена — ею пользовались 204 млн 515 тыс. раз.
Напомним, в целом стоимость ввода в эксплуатацию станций “Мостицкая” и “Проспект Правды” оценивается в 6 млрд гривен.