На станции метро "Святошин" 23 марта временно будет работать только восточный вестибюль

“С 23 марта из-за ремонт временно работать только восточный вестибюль станции метро “Святошин” в сторону ГП “Антонов”. Об этом сообщили в КП “Киевский метрополитен”, — говорится в сообщении.

Напомним, метрополитеном Киева воспользовалось 20 млрд пассажиров.



Как сообщал УНН, за 2018 год Киевским метро воспользовались почти полмиллиарда раз. Самой популярной осталась красная линия метрополитена — ею пользовались 204 млн 515 тыс. раз.

Напомним, в целом стоимость ввода в эксплуатацию станций “Мостицкая” и “Проспект Правды” оценивается в 6 млрд гривен.