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На Співочому полі відкриють виставку заморожених квітів

На Співочому полі відкриють виставку заморожених квітів

Київ • УНН

 • 21086 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Із 15 грудня до 30 січня на Співочому полі у рамках фестивалю "Льодовиковий період" відбудеться експозиція квіткових композицій, заморожених у глибах льоду. Про це повідомили в КМДА, передає УНН.

За даними "Київзеленбуду", квіти заморожують у воді в спеціальних морозильних камерах, тому вони залишаються неушкоджені і виглядають, немов живі. Усього на виставці представлять 20 крижаних скульптур. Формат експозиції – 20 напівзакритих шатрів 3х3 м, під кожним із яких буде розташований унікальний експонат.

Також на Співочому полі чекатимуть снігові гірки для катання на повітряних подушках (snowtubing), зона дитячих атракціонів, виставка масштабних снігових фігур, фуд-корти, 5 зон із теплими наметами. А ще – новорічна ялинка, фотозони, зимові ярмарки, крамнички з солодощами, медом, вовняними виробами, цікавими подарунками, сувенірно-тематичною продукцією та багато іншого.

Вказано, що експозицію встановлять за морозної погоди. Тобто, якщо на час відкриття у Києві буде плюсова температура повітря, локацію відкриють пізніше.

Нагадаємо, стало відомо про програму новорічних та різдвяних заходів у Києві.

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