На Певческом поле откроют выставку замороженных цветов

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 66864 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 50753 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 59260 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 68130 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 113898 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114116 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 140954 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107328 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108753 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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На Певческом поле откроют выставку замороженных цветов

На Певческом поле откроют выставку замороженных цветов

Киев  •  УНН

 • 21085 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. С 15 декабря до 30 января на Певческом поле в рамках фестиваля "Ледниковый период" состоится экспозиция цветочных композиций, замороженных в глыбах льда. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.

По данным "Киевзеленстроя", цветы замораживают в воде в специальных морозильных камерах, поэтому они остаются невредимыми и выглядят, как живые. Всего на выставке представят 20 ледяных скульптур. Формат экспозиции - 20 полузакрытых шатров 3х3 м, под каждым из которых будет расположен уникальный экспонат.

Также на Певческом поле будут ждать снежные горки для катания на воздушных подушках (snowtubing), зона детских аттракционов, выставка масштабных снежных фигур, фуд-корты, 5 зон с теплыми палатками. А еще - новогодняя елка, фотозона, зимние ярмарки, лавки со сладостями, медом, шерстяными изделиями, интересными подарками, сувенирно-тематической продукцией и многое другое.

Указано, что экспозицию установят за морозной погоде. То есть, если на момент открытия в Киеве будет плюсовая температура воздуха, локацию откроют позже.

Напомним, стало известно о программе новогодних и рождественских мероприятий в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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