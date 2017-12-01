На Певческом поле откроют выставку замороженных цветов

По данным "Киевзеленстроя", цветы замораживают в воде в специальных морозильных камерах, поэтому они остаются невредимыми и выглядят, как живые. Всего на выставке представят 20 ледяных скульптур. Формат экспозиции - 20 полузакрытых шатров 3х3 м, под каждым из которых будет расположен уникальный экспонат.

Также на Певческом поле будут ждать снежные горки для катания на воздушных подушках (snowtubing), зона детских аттракционов, выставка масштабных снежных фигур, фуд-корты, 5 зон с теплыми палатками. А еще - новогодняя елка, фотозона, зимние ярмарки, лавки со сладостями, медом, шерстяными изделиями, интересными подарками, сувенирно-тематической продукцией и многое другое.

Указано, что экспозицию установят за морозной погоде. То есть, если на момент открытия в Киеве будет плюсовая температура воздуха, локацию откроют позже.

Напомним, стало известно о программе новогодних и рождественских мероприятий в Киеве.