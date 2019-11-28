На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Національний банк України на 28 листопада 2019 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на 28 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1125.675249 грн;
Срібло — 13.058862 грн;
Платина — 694.004472 грн;
Паладій — 1381.840020 грн.
У порівнянні з 27 листопада курс всіх металів зріс, окрім паладія, курс якого впав.