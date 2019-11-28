На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 28 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1125.675249 грн;

Серебро - 13.058862 грн;

Платина - 694.004472 грн;

Палладий - 1381.840020 грн.

По сравнению с 27 ноября курс всех металлов вырос, кроме палладия, курс которого упал.