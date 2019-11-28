На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 28 ноября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 28 ноября установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1125.675249 грн;
Серебро - 13.058862 грн;
Платина - 694.004472 грн;
Палладий - 1381.840020 грн.
По сравнению с 27 ноября курс всех металлов вырос, кроме палладия, курс которого упал.