На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Національний банк України на 16 грудня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 16 грудня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1102,446350;
Срiбло — 14,108839;
Платина — 772,858053;
Паладiй — 888,302081.
Порівняно з 15 грудня, вартість всіх банківських металів не змінилася.
Як повідомляв УНН, на сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,41 грн/дол.